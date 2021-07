Bedonia, il Soccorso alpino salva due escursionisti che si erano persi

Nel tardo pomeriggio di oggi i tecnici del Soccorso Alpino sono stati attivati in aiuto di due ragazzi che hanno perso l'orientamento lungo il sentiero che dalla frazione di Bruschi di Sopra porta in direzione delle cascate della Gorotta, nel comune di Bedonia. I due, un ragazzo di ventitré anni residente a Roma e una ragazza di ventuno di Livorno, una volta accortisi di aver perso il sentiero segnato hanno dato l'allarme,fornendo le proprie coordinate con il telefonino.

In pochi minuti sono stati raggiunti da due squadre del SAER che, una volta appurata l'assenza di problematiche sanitarie, hanno accompagnato i due in sicurezza fino all'abitato di Bruschi di Sopra, dove era parcheggiata la loro autovettura.