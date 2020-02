Distributore «a secco»: la verità del gestore e di Lucchi

Continua a Berceto la polemica sul distributore di benzina. Il consigliere di minoranza Alessandro Lodi fa sapere di non aver mai «segnalato» il disservizio del distributore bercetese IP ma solo di averlo «confermato» allorché gli fu chiesto se fosse a conoscenza del serpeggiante malcontento.

Lo stesso Lodi poi però ha segnalato un fatto: a suo dire, il sindaco Lucchi «parla tanto ma poi manda i mezzi comunali a rifornirsi a Borgotaro e a Fornovo», anziché nel distributore IP di Berceto. Distributore che, stando a un cittadino che per primo aveva contattato la redazione esternando il proprio fastidio, non solo non erogherebbe regolarmente il carburante, ma non accetterebbe i pagamenti elettronici.

Andiamo però con ordine. Sul pagamento con carte di credito e bancomat, le relazioni esterne di IP hanno rilevato un solo disguido (correva il 2018) e che lo stesso venne risolto nel giro di pochi giorni. Come di pochi giorni è stato il disservizio delle cisterne vuote: avvenne dall’8 al 13 gennaio di quest’anno «per problemi ascrivibili al gestore», avevano fatto sapere da Roma.

A gettare ulteriore luce sulla vicenda, lo stesso benzinaio, Luca Tarantola, che spiega: «Per i pagamenti Pos, c’è stato un breve periodo in cui non era attivo, cioè quando, poco dopo aver rilevato il distributore, ho cambiato gestore telefonico. Per quanto riguarda le pompe, non appena si rende necessario, provvedo immediatamente a contattare IP, che di solito nel giro di 24 ore evade l’ordine. A chi mi critica, comunque, ricordo che l’aver rilevato quel distributore è stato un gesto d’amore per il mio paese, che ne era sprovvisto: il margine di guadagno infatti è minimo, al punto che non ne varrebbe la pena. Quasi quasi ci rimetto... Forse non tutti sanno ad esempio che per attivare il POS, un’area di servizio deve pagare la licenza Visa e Mastercard. E son 1.200 euro che se ne vanno!».

Tarantola lamenta poi una mancanza di tatto da parte del sindaco: «Non doveva mettere in piazza le mie finanze, è stata una scorrettezza. E comunque, che cosa ne sa lui?».

Contattato, Lucchi prontamente risponde sia al gestore, sia a Lodi: «Mi scuso con Tarantola: la frase mi è uscita male. Intendevo che le compagnie lasciano troppo poco margine di guadagno».

Sui rifornimenti fuori Berceto, il primo cittadino conferma e rilancia: «Lodi dovrebbe sapere perché non possiamo mandare i mezzi comunali all’IP di Berceto: i Comuni infatti hanno l’obbligo della tessera carburante e la nostra amministrazione detiene quella dell’IP. Tarantola, nonostante le nostre richieste, non ha ancora provveduto a installare l’apposita macchinetta. Ecco perché dobbiamo giocoforza andare a Borgotaro o a Fornovo. Se Luca (Tarantola, ndr) non provvede quanto prima a dare corso a questa necessità, saremo costretti a disdire la tessera IP e attivarne una con Agip: così tutti i mezzi pubblici bercetesi potranno rifornirsi a Ghiare di Berceto, come peraltro già fa la Croce Rossa, giocando così in casa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA berceto