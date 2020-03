Il 60enne che va verso la casa di villeggiatura e la coppia che mente ai carabinieri: denunciati

Anche i militari della Compagnia Carabinieri di Borgotaro impegnati nei controlli sul rispetto delle misure prese per fermare l'epidemia di coronavirus. E purtroppo dai controlli delle ultime ore sono emersi tanti, troppi trasgressori, non ancora convinti evidentemente che dai comportamenti individuali dipenda la salute anche collettiva.

In particolare, i carabinieri di Calestano hanno fermato in paese un parmigiano di circa 60 anni che era diretto alla casa di villeggiatura a Berceto: per lui denuncia e sequestro dell'auto. Una doppia denuncia - falsa attestazione e mancato rispetto delle norme - per una coppia parmigiana diretta sempre a Berceto. Ai militari avevano presentato un modulo in cui si dichiaravano residenti a Parma ma domiciliati a Berceto. Ma dalle verifiche è emerso che stavano andando in Appennino per trattare l'affitto della casa per le vacanze. E sono finiti nei guai.