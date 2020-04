Secondo tampone negativo, Lucchi: 'Vittorioso ma molto malmesso'

Buone notizie a Berceto, per il primo cittadino Luigi Lucchi in particolare. Secondo tampone negativo, come scrive lui. Non senza aver lasciato strascichi sul fisico. Come posta e scrive sul suo profilo facebook, il sindaco annuncia il secondo tampone negativo ma anche di essere malmesso. Non si sa ancora quando sarà dimesso: "spero domani", scrive.

Ecco il post

Molto malmesso. il buco da cui il Corona Virus mi ha fatto passare, trenta giorni orsono (14 marzo tampone positivo), è stato veramente stretto. Sono stato, a mio avviso e non solo, fortunatissimo, a trovarmi, casualmente, in clinica ( riabilitazione respiratoria dopo aver smesso di fumare il 30 gennaio): VILLA PINETA PAULLO (MO) Abbiamo Salvato la vita ma ora è tutta da ricostruire. Probabilmente, per un po' dovrò tenere anche l’ossigeno con le “cannette” al naso (la furbizia d’aver fumato, come un Turco, per 47 anni). Confido nella buona cucina (finalmente i fusilli con pomodoro, peperoncino piccante, capperi e olive, cappelletti con ottimo brodo, passatelli ecc. ecc), nell’ottima aria e acqua di Berceto e nelle bellezze del paesaggio. Il morale, invece, s’innalzerà da solo se in Comune riuscirò a fare cose belle e utili. Se ci saranno, insomma, iniziative, lavori, progetti e cantieri aperti, bandi ecc. Debbo, come ho detto, anche ravvivare la poca Fede che ho sempre avuto. Improvvisamente il 28 febbraio, entrato in clinica, è scomparsa. Riflettendo è servita anche questa esperienza: la Fede, poca o tanta, insomma, non si può mai dare per acquisita. Debbo ringraziare tante persone di Berceto, direi tutte, che mi hanno fatto sentire oggetto d’affetto e carinerie. Ringraziare tante persone che con altruismo si sono adoperate per la Comunità in mia assenza. C’è sempre il pericolo di dimenticare ma lo corriamo. Ringrazio CRI, AVIS, AUSER, PROTEZIONE CIVILE, tutti i meravigliosi volontari, le operatrici della Casa Protetta, il Taxi Sociale, i benefattori (mascherine, gel, cibo), i Farmacisti, i medici, la guardia medica e tanti altri meraviglioso volontari della nostra Comunità. Per ultimo, non ultimo, tanti dipendenti comunali e la mia squadra Amministrativa. Anch’io, ovviamente, come Boris Johnson, dichiaro che il Sistema Sanitario Pubblico mi ha salvato la vita. Grazie Luigi Lucchi Sindaco

“Gentile Lucchi Luigi,

visto che, sulla base della sorveglianza effettuata da Operatori di sanità pubblica, i sintomi riconducibili a COVID-19 risultano risolti e che i due tamponi di controllo per la ricerca di SARS-CoV-2 sono risultati negativi, con la presente si comunica che il giorno 11/04/2020 è terminato l’isolamento domiciliare obbligatorio”.