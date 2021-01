Caseificio vendeva parmigiano-reggiano spacciandolo falsamente "di montagna": sequestrati 136 kg

I Carabinieri della Stazione di Berceto, a conclusione di attività investigativa ed informativa, insieme ai militari del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma, hanno effettuato una ispezione in un caseificio della zona.

Nel corso del controllo, necessario per verificare le notizie acquisite, è stato accertato che il parmigiano reggiano venduto come di montagna, in realtà non lo era. Nei confronti del legale rappresentate, un 49enne della zona, si è proceduto al sequestro di 136 kg di parmigiano reggiano ed a 500 etichette riportanti l’errata indicazione di provenienza del prodotto.