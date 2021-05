Motociclista 28enne cade sulla Cisa: è in Rianimazione

Alcuni automobilisti hanno assistito alla scena paurosa della caduta e hanno subito allertato i soccorsi. Sono infatti apparse immediatamente gravi le condizioni del motociclista vittima di un incidente sulla statale della Cisa intorno a mezzogiorno in località Cavazzola.

Il centauro, 28 anni, per cause ancora in via d'accertamento ha perso il controllo della due ruote ed è stato trascinato a terra, sbattendo violentemente contro l'asfalto. Sul posto sono arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Berceto e l'elisoccorso alzatosi in volo dal Maggiore. Proprio in volo è stato trasportato all'ospedale il motociclista, le cui gravi condizioni hanno richiesto il ricovero nel reparto di Rianimazione.