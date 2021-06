Senso unico alternato con semaforo sulla provinciale a Sadi

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla Strada provinciale 114 di Valbona in località Sadi, in Comune di Berceto, dalle ore 8 di lunedì 28 giugno alle 18 di venerdì 2 luglio 2021 e comunque fino all’ultimazione dei lavori.



La misura si è resa necessaria perché in quel tratto della Provinciale 114 si è verificato un cedimento del piano viabile, quindi occorre eseguire con urgenza dei sondaggi geologici per scongiurare la situazione di pericolo e, per motivi di sicurezza, durante l’esecuzione dei sondaggi occorre procedere a senso unico alternato regolato da semaforo.