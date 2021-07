Soccorsi in azione e traffico bloccato in Autocisa, tra gli svincoli di Berceto e Borgotaro in direzione di Parma, a causa di un incidente.

Un camion - per cause ancora in via di accertamento - si è ribaltato. Illeso fortunatamente l'autista.

Sul posto 118 e Polstrada. Si sono formati fino a 5 km di coda