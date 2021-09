Vaccini: il 23 settembre open day a Berceto con iscrizioni obbligatorie

Prosegue l’attività dell’Azienda Usl di Parma con l’organizzazione di nuovi open day vaccinali nei comuni della provincia, grazie anche alla collaborazione delle amministrazioni comunali del territorio.

Uno dei prossimi appuntamenti sarà alla Casa della Salute di Berceto, in Via Salita Pietro Silva n.7, dove giovedì 23 settembre dalle 9.30 alle 13.30 è prevista l’apertura straordinaria di una seduta vaccinale per i cittadini dai 12 anni in su, con la somministrazione del vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNTech.

“A Berceto il vaccino è considerato, dalla stragrande maggioranza dei cittadini, un beneficio, un salvavita. Proprio per questo, per soddisfare tutti e tenuto conto della fragilità dei nostri concittadini, con i Servizi del Distretto sanitario e dell’Azienda Usl abbiamo organizzato una giornata di vaccinazioni presso la Casa della Salute”, spiega il sindaco di Berceto, Luigi Lucchi.

“Con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste dei cittadini, potranno essere organizzate ulteriori analoghe giornate anche in futuro”, assicura il direttore del Distretto Valli Taro e Ceno dell’Ausl, Giovanni Gelmini.

COME ISCRIVERSI

Con l’obiettivo di organizzare al meglio la giornata, per partecipare è necessaria la preiscrizione, che potrà essere effettuata presso il Comune di Berceto chiamando il numero telefonico 0525-629228, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13, oppure recandosi direttamente all’Ufficio Anagrafe nei medesimi orari a partire da mercoledì 15 settembre. Le richieste, per esigenze organizzative, saranno registrate fino alle ore 13 di martedì 21 settembre. Saranno accettate le prenotazioni in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

COSA OCCORRE

Il giorno della vaccinazione, i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti-Covid19”.