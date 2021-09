Lucchi: "Berceto parte civile nel processo per Saman. Ci serve un avvocato"

Il comune di Berceto ha assegnato la cittadinanza onoraria a Saman Abbas, la ragazza pakistana di 18 anni scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara. Il sindaco Luigi Lucchi fa una sorta di appello chiedendo l'aiuto di un legale o di chi volesse metterlo a disposizione per far sì che il comune bercetese stesso possa costituirsi parte civile nei prossimi processi: "Hanno ucciso una nostra concittadina", commenta il primo cittadino che poi spiega: "Non possiamo farlo con le nostre eventuali risorse perchè verrebbe considerato, dalla Corte dei Conti, danno erariale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA saman

berceto

lucchi