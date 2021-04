Boscaiolo 53enne colpito da un tronco mentre taglia legna: è in gravi condizioni

Nella tarda mattinata il Soccorso Alpino di Parma e il 118 sono intervenuti per un boscaiolo colpito accidentalmente da un tronco mentre tagliava legna nei boschi di Orsi, frazione del comune di Bore.

Sul posto, oltre all'ambulanza infermieristica e all'ambulanza dell'assistenza Pubblica locale, sono stati inviati anche EliPavullo e le squadre territoriali del Saer. L'uomo, un cinquantatreenne residente in zona, è stato raggiunto e trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è ora ricoverato in gravi condizioni.