Bore, senso unico alternato sulla provinciale a Franchi: lavori per garantirne la percorribilità

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che si transiterà a senso unico alternato con regolazione semaforica sulla Strada provinciale 69 “di Val Cenedola” in località Franchi (Comune di Bore) da lunedì 3 maggio 2021 al 30 giugno 2021 e comunque fino alla fine dei lavori.

La misura si è resa necessaria per permettere alla ditta Calzolari Perforazioni Srl di intervenire per la ricostruzione del corpo stradale, con un intervento immediato di messa in sicurezza che consenta di mantenere percorribile la strada.