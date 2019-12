Ritrova un portafogli con mille euro e lo porta ai carabinieri che rintracciano la proprietaria

Una ragazza di 17 anni di Borgotaro ha trovato, per caso, mentre attendeva un mezzo pubblico in località «Gotra» (Albareto), un portafogli, contenente oltre mille euro in contanti. La ragazza ha immediatamente consegnato il portafogli ai carabinieri della compagnia di Borgotaro. All’interno, per fortuna, c'erano pure alcuni documenti, che hanno consentito, in breve tempo, agli uomini dell’Arma, di risalire alla identità della legittima proprietaria, la quale è stata così contatta ed invitata a presentarsi in caserma, per recuperare quanto perso poche ore prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA portafogli ritrovato

albareto