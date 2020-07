Anziano fa retromarcia e investe una 81enne: fortunatamente solo ferite modeste

Tanta paura, questa mattina, lunedì 6 luglio, a Borgotaro, attorno alle 9, nel parcheggio di Piazza XI Febbraio (di fronte alla chiesa di Sant’Antonino, nella foto). Un anziano del luogo, con la sua Fiat 500 (vecchio modello) stava uscendo dal parcheggio in retromarcia e non ha visto purtroppo una signora 81enne, che era dietro all’auto. E così l’ha urtata e fatta quindi cadere a terra. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Borgotaro ed i sanitari dell’automedica. Con un’ambulanza, la donna, che non presentava comunque alcun tipo di ferite, è stata poi trasportata all’ospedale "Santa Maria" per un semplice controllo. Tutto però si è risolto per il meglio.

F.B.