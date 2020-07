Furto di gel igienizzante al Santa Maria di Borgotaro: denunciati due infermieri

Due infermieri sono stati denunciati, con l’accusa di aver rubato dai magazzini dell’Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro (Parma) a fine febbraio, nel momento in cui stava scoppiando l’emergenza covid19, centinaia di confezioni di gel igienizzante.

Il furto rischiò, in quel periodo, di mettere in difficoltà gli operatori tanto da convincere i dirigenti ad istituire un servizio di sorveglianza per i depositi.

I Carabinieri hanno scoperto che quei gel erano finiti sugli scaffali di due negozi della zona e continuavano ad essere regolarmente venduti.

Sequestrati le scorte di gel ancora presenti negli esercizi commerciali, i militari sono riusciti anche a scoprire gli autori dei furti all’interno dell’ospedale e li hanno denunciati.

