Medaglia d'oro agli operatori del Santa Maria

Nonostante il periodo sia uno dei peggiori nella storia del paese valligiano, si è tenuta, in occasione della tradizionale Sagra, la consegna dei premi (medaglie, attestati di benemerenza e borse di studio), per i cittadini benemeriti. Le premiazioni sono state effettuate dal sindaco Diego Rossi e dai vari assessori e consiglieri delegati. Sono stati premiati cinque studenti, ciascuno con una borsa di studio, voluta dalla «Valtarese Foundation» di New York: Matteo Platini, Luca Carnovale, Federico Dellapina, Alessia Pettenati e Samuele Ferrari.

Gli ultimi due sono di Solignano e le due relative borse di studio, sono state erogate, in memoria di Silvio Berni, grande amico della «Valtarese» di New York.

Il premio più importante, la medaglia d’oro, è stata assegnata all’ospedale «Santa Maria» di Borgotaro, per tutti gli operatori, per lo straordinario senso del dovere, spirito di servizio e supporto della popolazione. Le benemerenze sono state invece assegnate al Gruppo Comunale di Protezione Civile; all’Assistenza Pubblica Volontaria; al Branco Asd; al Gruppo Alpini ANA; ai Vigili del Fuoco, ai Volontari Consegna Medicinali (ragazze volontarie più Aula-Studio); agli operatori della casa protetta “Selene Conti”; ai medici di base; alla Compagnia Carabinieri di Borgotaro; alle Sarte volontarie del sodalizio “Mascherine per la Valtaro”; Avis Borgotaro-Albareto; Insieme per Vivere e Fondazione di Comunità «Munus» (entrambi per la raccolta fondi, finalizzati all’acquisto di presìdi e strumenti necessari all’attività sanitaria dell’Ospedale Santa Maria).



© RIPRODUZIONE RISERVATA borgotaro