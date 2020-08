Borgotaro, i carabinieri scoprono due piantagioni di cannabis: arrestato un uomo del posto

"Ieri - come recita il comunicato stampa dei Carabinieri di Borgotaro - nel corso dei servizi di perlustrazione ed info-investigativi, i carabinieri della Stazione di Borgo Val di Taro hanno individuato due piantagioni di cannabis, una nascosta tra la vegetazione spontanea classica dell’alta val taro, mentre l’altra nascosta dalle piante di un orto. Entrambe le piantagioni, distanti circa 50 metri l’una dall’altra, si trovavano in una località isolata dell’alte valli, inaccessibile con le autovetture e ben nascosta anche alla vista dei fungaioli che girano numerosi in questo periodo da queste parti. Dopo ore di appostamento, nascosti tra la fitta vegetazione, i militari sono riusciti ad individuare il coltivatore valtarese di cannabis: un uomo di mezza età del posto, con precedenti di polizia, che occupava il tempio nella coltivazione della cannabis, nella sua essiccazione e nella successiva produzione di marijuana".

"È scattata così - conclude il comunicato - una immediata perquisizione domiciliare nei confronti del soggetto che ha permesso di trovare 32 rigogliosissime piante di cannabis, dall’altezza variabile tra 1,5 metri ed oltre 2 metri, grammi 90 di marijuana, grammi 240 di semi di cannabis. L’operazione di polizia giudiziaria terminava così con l’arresto dell’uomo ritenuto, dai militari dell’Arma, responsabile dei reati di coltivazione di cannabis e produzione di marjuana. Questa operazione è avvenuta a 10 giorni dal rinvenimenti di un’altra piantagione di cannabis in Valtaro che, anche all’epoca, ha portato all’arresto di un uomo".