Fiera del Fungo: camerieri multati perché non indossano la mascherina, multe e sequestri per irregolarità di ogni tipo

Sabato 12 e domenica 13 settembre i carabinieri di Borgotaro sono intervenuti alla Fiera del Fungo Porcino di Borgotaro. Diverse sono state le violazioni alle norme del codice della strada accertate dai militari: sorpassi in curva in fondovalle, guida in stato di ebrezza alcolica con tassi alcolemici oltre 1,5 GR/L, circolazione con pneumatici completamente usurati. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 1048,00, sono state ritirate 3 patenti di guida e decurtati in totale 48 punti sulle patenti di guida.

Con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma sono stati controllati diversi ristoratori locali e diversi stand su viale Bottego. Il servizio è stato volto alla tutela dei consumatori e dei ristoratori onesti. In tal circostanza i militari hanno denunciato un ristoratore poiché non rispettava le misure di igiene all’interno del locale e metteva in vendita prodotti surgelati privi delle indicazioni di provenienza: per tal motivo venivano sequestrati 22 kg di alimenti per un valore commerciale di mille euro. Lo stesso ristoratore inoltre veniva sanzionato amministrativamente di tremila euro poiché era privo degli attestati inerenti la frequenza di corsi di formazione sugli alimenti ed ometteva di applicare le procedure di autocontrollo sugli alimenti in vendita.

I carabinieri hanno sanzionato 3 gestori di altrettanti stand fieristici poiché non avevano frequentato il previsto iter formativo per la vendita di generi alimentari, segnalandoli all'A.U.S.L.. Con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma sono stati controllati i lavoratori impiegati negli esercizi commerciali ed in 3 occasioni è stata riscontrata la posizione di “lavoratore in nero” in uno stand di viale Bottego. Per tal motivo i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi tremila euro e disposto la sospensione dell’attività commerciale per 2 giorni.

E' stato controllato il rispetto delle norme anti Covid da parte dei commercianti, accertando in 2 casi il mancato uso della mascherina da parte di due lavoratori impiegati a somministrare alimenti in due stand di viale Bottego. Per tal motivo i carabinieri hanno sanzionato detti lavoratori con due sanzioni per un totale di 800 euro. Il mancato uso della mascherina da parte di chi somministra cibo è un comportamento molto grave perché, anche involontariamente, si può contaminare il cibo con il potente virus.

Stessi controlli anti Covid sono stati effettuati durante la movida serale di via Nazionale, accertando 4 violazioni alla normativa e erogando sanzioni per un totale di 1.600 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA borgotaro

fiera cavalli