I tecnici rilevano delle criticità: limitazioni al traffico sul Ponte di Valdena

Il Servizio Viabilità della Provincia di Parma, dopo una serie di rilevazioni tecniche, ha disposto una serie di limitazioni che riguardano il ponte di Valdena nel territorio di Borgotaro, al Km 4+700 della strada provinciale 20 “del Brattello” .

Dalle 12 di lunedì 21 settembre 2020 sono previste

• la sospensione del traffico ai mezzi pesanti di peso complessivo superiore a 44 t.

• la limitazione della velocità a 30 km/ora

• il divieto di sorpasso a tutti i veicoli;

• l’istituzione del transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico, al centro della carreggiata.



"La Provincia di Parma - si legge in una nota - ha avviato da tempo un piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali e dai sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Servizio Viabilità e dall’approfondimento successivo eseguito da professionisti esperti incaricati, sono emerse criticità sul ponte stradale sul Tarodine in località Valdena, che hanno reso necessarie queste misure urgenti di limitazione di traffico e di portata del manufatto stradale."



Le limitazioni saranno in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità della struttura.