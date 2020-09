Fungaiolo caduto in un crepaccio: recuperato col verricello

Ricerche questa mattina per un fugaiolo disperso in località Casembola di Borgotaro. Si tratta di un cercatore del posto scivolato in un crepaccio, non distante da casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgotaro, 118 e Soccorso alpino, l'elicottero del Reparto volo di Bologna del 115. L'uomo è stato individuato e sono subito iniziate le fase di recupero: dopo la messa in sicurezza, è stato portato il salvo e a disposizione dei sanitari grazie al verricello calato dall'elicottero.

