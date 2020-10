Borgotaro, in trappola la banda "familiare" di truffatori: vittime diverse aziende parmensi

Una banda "familiare" specializzata in truffe è finita in trappola ieri grazie ai Carabinieri della Compagnia di Borgotaro. Dopo essersi appropriati delle ragioni sociali di ditte realmente esistenti nel territorio di Borgotaro e del parmense, i due - padre 48enne e figlio minorenne - ordinavano ingenti quantità di generi alimentari (parmigiano reggiano, vino, prosciutto di parma, liquori, birre artigianali) per migliaia di euro di valore. Ai corrieri a cui era affidata la merce per la consegna, veniva corrisposto per il pagamento un assegno, ovviamente falso.

Solo nell’ultimo anno una ditta, all’oscuro di essere capitata nelle mani dei truffatori, ha ricevuto solleciti di pagamento per oltre 30mila euro per ordini mai fatti ma risultati consegnati. Le molteplici denunce presentate, hanno avviato le indagini. E ieri si è conclusa l’attività dei due, residenti nel parmense.

I Carabinieri li hanno sorpresi intenti a caricare sul proprio furgone decine di scatoloni contenenti centinaia di bottiglie di liquore, dando in cambio al corriere un assegno falso. Il valore della merce è stato stimato in 5 mila euro.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare numerosi altri scatoloni contenenti centinaia di bottiglie di birra artigianale arrivati a domicilio truffando un produttore parmense,

A conclusione dell’operazione ai Carabinieri è giunto il ringraziamento dei titolari delle ditte borgotaresi, vessate da un anno da continue richieste di pagamento per merce mai acquistata.

