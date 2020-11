Festa di compleanno in pizzeria e bar che faceva entrare i clienti dal retro: attività sospesa a Borgotaro

Una pizzeria e un bar chiusi per 3 giorni a Borgotaro e 400 euro di multa ai titolari. A verificare la mancata attuazione delle misure straordinarie di contenimento dei contagi da covid sono stati i Carabinieri della Compagnia di Borgotaro. Nella pizzeria i militari, hanno interrotto una festa di compleanno a cui partecipavano circa 15 persone. Torta non tagliata per il festeggiato, mentre al 50enne, legale rappresentate, è stata elevata la sanzione di 400 euro e disposta la chiusura dell’esercizio commerciale per 3 giorni.

Stessa sanzione per un bar che ha rispettato l’orario di chiusura, imposto dalla normativa, solamente con la chiusura dell’ingresso principale, lasciando aperta la porta sul retro. All’arrivo della pattuglia, dopo l’orario previsto per la chiusura, all’interno del locale vi erano tre clienti seduti al tavolo a consumare.