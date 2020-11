Aveva investito un 85enne che attraversava sulle strisce: rintracciato e denunciato

Lo cercavano dal 3 ottobre, quando in una via centrale di Borgotaro aveva investito un 85enne che attraversava la strada sulle strisce pedonali e non gli aveva prestato soccorso.

Grazie alle testimonianze dei passanti ed alla visione delle immagini delle telecamere presenti lungo la via, i carabinieri sono riusciti ad inchiodare alle proprie responsabilità un 56enne del paese, che è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali.

Quando l'85enne era stato colpito e sbalzato a terra, l’automobilista, dopo essersi fermato, aveva preferito allontanarsi senza prestare soccorso. Immediatamente aiutato da alcuni passanti e trasportato all’ospedale dal 118, la vittima dell'incidente - con lievi escoriazioni agli arti - era stata giudicata guaribile in pochi giorni.