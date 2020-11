Borgotaro, Varsi e Bore: multate sei persone fuori comune senza reali necessità

I carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, nella giornata di ieri, nei servizi predisposti per verificare la corretta applicazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da virus Covid-19 hanno multato sei persone. I militari della stazione di Varsi hanno controllato una coppia, proveniente da Modena, che doveva trascorrere la serata da un conoscente del paese. Sempre i militari della stazione hanno sanzionato un 18enne che, proveniente da Salsomaggiore, si stava recando a Bore per prendere un amico. I militari della stazione di Borgo Taro hanno sanzionato 3 giovani stranieri. Due sono controllati appena usciti dalla stazione ferroviaria provenienti da Pontremoli da dove erano giunti per chiedere elemosina Il terzo, anche lui proveniente dalla Toscana per effettuare vendite porta a porta.

