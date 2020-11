Borgotaro, sette ventenni festeggiavano in casa: multati

I Carabinieri della compagnia di Borgo Val di Taro nello scorso fine settimana hanno multato tre uomini che consumavano alcolici nelle vicinanze del bar. I militari del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato un 30enne residente a Parma giunto in paese per incontrare la fidanzata mentre, intorno all’una di notte, hanno interrotto una festa, in un’abitazione privata, sanzionando 7 giovani ventenni. I c arabinieri di Bedonia hanno sanzionato 3 persone trovate a circolare in un Comune diverso da quello di residenza.

coronavirus