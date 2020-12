Albanese evade dai domiciliari: preso dai carabinieri

I carabinieri di Borgo Val di Taro nel corso dei consueti controlli alle persone sottoposte alla detenzione domiciliare hanno arrestato per evasione un 43enne albanese residente in paese. Lo stesso, agli arresti domiciliari, in quanto deve scontare una pena di 2 anni per ricettazione non è stato trovato in casa.

Subito diramate le ricerche, all’una di notte, è stato individuato nei pressi dell’Ospedale di Borgotaro a bordo della propria autovettura ed in compagnia di due soggetti. Il 43enne è stato arrestato e ricondotto nuovamente al proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I tre sono stati sanzionati per inosservanza alle disposizioni per prevenire il contagio da covid-19.