Varsi, si rifiuta di indossare la mascherina: denuncia e multa di 400 euro

Ieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro, hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un 49enne residente in provincia di Cremona. La pattuglia transitando per il comune di Varsi, sorprendeva l’uomo, impegnato come corriere per la consegna di generi alimentari, ad urlare all’indirizzo delle commesse, all’interno del negozio, di non indossare i dispositivi di protezione delle vie aere in quanto non necessari. Raggiunto dalla pattuglia, gli veniva intimato più volte di indossare la mascherina. Al rifiuto è stato denunciato e sanzionato con 400 euro.

coronavirus

borgotaro