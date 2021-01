Borgotaro, fermato un 52enne: guidava senza patente dal 2012

Ieri i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro, durante un posto di controllo hanno fermato 52enne residente in paese. Invitato a consegnare la carta di circolazione ed il documento di guida ha dichiarato di averlo smarrito e di non aver al seguito la relativa denuncia. Gli immediati accertamenti, con il controllo tramite terminale, hanno consentito di scoprire che non esiste nessuna denuncia di smarrimento o furto del documento di guida. Messo alle strette l’uomo ha ammesso che guida dal 2012 senza la patente in quanto scaduta di validità e mai rinnovata.

Il 52enne è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico