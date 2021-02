Un malore stronca un 41enne di Borgotaro mentre taglia la legna

Un malore ha stroncato un 41enne di Borgotaro mentre era con un amico a tagliare la legna. E’ successo a Caffaraccia, una frazione di Borgotaro. Il 41enne si trovava nel bosco di sua proprietà quando all’improvviso si è sentito male ed è caduto a terra privo di conoscenza. L’amico, volontario della Cri e istruttore delle manovre di rianimazione in arresto cardiaco ha dato immediatamente l’allarme al 118. Sul posto arrivano l’ambulanza e l'automedica di Borgotaro, la squadra del Soccorso alpino di Monte Orsaro i Vigli del fuoco e i carabinieri. L'amico ha iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare fino all’arrivo dell’automedica. Il personale sanitario ha proseguito con la rianimazione per tanti minuti, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA