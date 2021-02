Borgotaro: 7 multati perché senza mascherina e un denunciato per ubriachezza molesta

I carabinieri della compagnia di Borgo Val di Taro, sono stati impegnati in due diversi servizi straordinari di controllo del territorio. A Bedonia, per il mercato settimanale dove, sono stati controllati oltre 40 mezzi , 60 persone nonché diverse attività commerciali ed ambulanti, senza riscontrare infrazioni. Invece a Borgotaro, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale, sono state impiegate diverse pattuglie per il rispetto delle norme per prevenire il contagio del virus. Sono state controllate diverse decine di persone e 7 sono state sanzionate perché non indossavano e non avevano al seguito il previsto dispositivo di protezione individuale (mascherina)

I militari sono intervenuti, presso un bar per procedere al controllo di un 30enne, che in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta la consumo di alcolici, importunava i clienti. E' stato denunciato per ubriachezza molesta.