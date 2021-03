Finisce in un canale con la bici a Pontolo, salvato da carabinieri e vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri è pervenuta, al numero d’emergenza 112 dei carabinieri di Borgotaro, la richiesta di soccorso da parte di un uomo. Lo stesso, agitato e preoccupato, ha riferito che a causa della strada impervia e dell’oscurità mentre la percorreva per far ritorno presso l’abitazione è caduto all’interno di un canale e non riusciva più ad alzarsi. L’operatore, dopo averlo tranquillizzato, in merito all’arrivo dei soccorsi, è riuscito a farsi indicare la zona dell’evento. La pattuglia della stazione di Borgo Val di Taro, con la collaborazione di alcuni militari liberi dal servizio, subito è stato inviata in località Pontolo. Dopo diverse ricerche l’uomo è stato trovato in mezzo ai rovi del canale riverso in terra. Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, per rendere più agevole il recupero dell’infortunato e del 118 per trasportarlo al Pronto soccorso di Borgo Taro per le cure del caso.

