Lite sulle scale di casa, spacca il naso con una testata al vicino: denunciato un 31enne

Ieri i carabinieri di Bedonia, dopo un'indagine, hanno denunciato per lesioni, minaccia e danneggiamento un 31enne brasiliano residente in paese. Lo stesso aveva aggredito, per futili motivi, un 29enne di origine nordafricana e vicino di casa, ospitato da due fratelli. Dopo la denuncia del giovane e dalle testimonianze di chi ha assisto all’aggressione i militari hanno ricostruito l’episodio.

La sera del 2 marzo, il 29enne rincasando, con uno dei due coinquilini, ha aperto la porta d'ingresso dell'edificio e ha iniziato a salire le scale per raggiungere l'abitazion al primo piano. In quel momento, dalla casa vicina è uscito il 31enne brasiliano che in evidente stato di agitazione, si è piazzato sul pianerottolo in attesa che i due amici salissero le scale, brandendo un cavatappi a spirale all’indirizzo del giovane nordafricano. Comprendendo la situazione di pericolo, per paura di essere colpito, il ragazzo si è fermato all’inizio delle scale. Ma lì è stato raggiunto e colpito ripetutamente con diversi pugni al viso. Il coinquilino con l’aiuto di un amico, allarmato dai rumori, è uscito di casa, ha tentato di fermarlo senza riuscirvi.

Anche se bloccato dai due è riuscito a colpire con una testata sul naso il giovane danneggiandogli gli occhiali da vista. Subito dopo, è scappato nell’appartamento. Poco dopo il 31 enne ancora in forte stato di agitazione è entrato nell’appartamento continuando le minacce. Nel frattempo, la pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto, ha fermato il giovane e ha richiesto l'intervento del 118 per far prestare le cure al malcapitato che veniva dimesso dall’ ospedale di Borgo Taro con una prognosi di 30gg per frattura delle ossa nasali. Raccolti tutti gli elementi il 31 enne è stato denunciato.