Bedonia, danneggia il bar, minaccia i clienti e colpisce un carabiniere e la titolare: arrestato

Ha iniziato a danneggiare il bar gelateria “Il Portico” a Bedonia, continuando poi minacciando ed aggredendo i clienti. Ed è così che sabato sera è scattata la richiesta di aiuto ai carabinieri.

Sul posto è arrivata una pattuglia del Nucleo Radiomobile, che hanno subito constatato che sul piazzale antistante il bar c'era un 39enne di origini magrebine, a torso nudo e in stato di esagitazione. Appena ha visto arrivare i militari, l'uomo ha iniziato a sbracciarsi e indirizzare segni di provocazione e sfida nei loro confronti.

Il capo equipaggio si è avvicinato per tentare di tranquillizzarlo ma senza esito: il 39enne ha continuato a sbracciarsi, pronunciando frasi minacciose nei confronti dei carabinieri e dei clienti, nel frattempo usciti dal locale.

Appena l’uomo si è distratto, il militare è riuscito ad afferrargli al braccio destro per farlo avvicinare il più possibile all’auto di servizio. Giunti in corrispondenza della fiancata destra del mezzo, il 39enne ha provato a divincolarsi e non riuscendovi, ha sferrato un pugno al carabiniere. Riusciti a fatica ad immobilizzarlo, con altrettanta fatica è stato fatto salire all’interno dell’abitacolo. I testimoni hanno raccontato che il 39enne, dopo aver chiesto una birra, è uscito dal locale e ha rotto in terra la bottiglia. Invitato ad allontanarsi, è andato in escandescenza afferrando, dalle mani della cameriera, la scopa con la quale stava raccogliendo i cocci di vetro.

Nel frattempo è intervenuto il marito della titolare che lo ha invitato a calmarsi e ad andarsene. L’uomo, esagitato, ha prelevato uno sgabello dai tavoli del bar nel tentativo di lanciarlo contro gli avventori e colpendo la titolare. A quel punto ha continuato nella sua azione venendo successivamente bloccato dai militari.

Condotto in caserma è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiali, minaccia e lesioni e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Borgotaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il carabiniere colpito ha riportato contusioni al gomito giudicate guaribili in 5 giorni, mentre la titolare colpita dallo sgabello ha ricevuto 7 giorni di prognosi per escoriazioni in diversi punti del corpo.