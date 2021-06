Ospedale di Borgotaro: un parto spontaneo assistito dall'équipe della Ginecologia

La mamma del maschietto, arrivata al “Santa Maria” in fase di travaglio avanzato, ha partorito il bebè assistita da ginecologo, ostetrica e neonatologo. Sia la donna che il bimbo stanno bene.

E’ in ottime condizioni di salute, così come la sua mamma, il bimbo nato questa mattina all’Ospedale di Borgotaro.

Il parto è avvenuto poco dopo le 8, in modo spontaneo: la mamma era arrivata al “Santa Maria” intorno alle 7.30, accompagnata dal papà, in fase di travaglio avanzato. Si tratta di un’eventualità in cui i protocolli prevedono una presa in carico diretta. La donna è stata assistita quindi da uno specialista ginecologo e da un’ostetrica della Ginecologia di Borgotaro ed ha dato alla luce un maschietto. Subito dopo il piccolo è stato visitato da un neonatologo, presente durante il parto, che ne ha valutato i parametri clinici.

