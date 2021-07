Non ce l'ha fatta Franca Rizzi, la 66enne di Borgotaro ricoverata in Rianimazione a Parma dopo essere rimasta coinvolta ieri nell’esplosione della sua abitazione a Spiagge di Borgotaro. La donna era stata portata al Maggiore in condizioni critiche.

A provocare l’incidente sarebbe stata la bombola di gpl che si trovava all’interno dell’abitazione e che sarebbe improvvisamente esplosa, investendo in pieno la donna.