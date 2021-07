Il cane antidroga Taxi scova la marijuana: arrestato 21enne a Borgotaro

Un 21enne moldavo residente in Valtaro è stato arrestato dai carabinieri.

A seguito di una perquisizione personale e domiciliare da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgotaro, assieme ai colleghi della stazione locale, il giovane è stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di marijuana. Alla perquisizione ha partecipato anche una squadra di Carabinieri Cinofili provenienti da Bologna.

Il giovane, convinto di eludere i controlli ha costruito una nicchia nascosta, che non è sfuggita all’infallibile fiuto del pastore tedesco Taxi. Oltre alla droga è stato sequestrato materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacente un 20enne, sempre residente in Valtaro, trovato in possesso di un grammo di hashish che aveva nascosto in una delle proprie scarpe da ginnastica.