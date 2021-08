Borgotaro, Del Maestro è in lizza per la fascia di sindaco

È ufficiale: il centrodestra ha annunciato il nome del candidato sindaco. Sarà infatti Cristiano Del Maestro, promotore finanziario, classe 1972, su cui nei giorni scorsi si erano già abbondantemente rincorse le indiscrezioni.

Incassato il sì del candidato dopo settimane di confronti, lo schieramento avrebbe voluto presentarlo ieri mattina sotto i portici di Palazzo Manara, in una conferenza pubblica poi sospesa a causa dell'incendio alla Oppimitti.



A sostenere Del Maestro, una lista civica appoggiata da Lega, Fratelli d’Italia e, assicura chi è vicino allo schieramento, Forza Italia. Un incontro con la stampa si è comunque tenuto nell’ufficio del candidato, incontro al quale ha preso parte il senatore della Lega Emanuele Pellegrini. «Abbiamo iniziato un progetto di allargamento del campo destinato a dialogare con la popolazione per dare una reale alternativa all’amministrazione uscente», ha spiegato Del Maestro, che non ha esperienze di natura politica e ritiene di essere «in grado di interpretare tutte le anime del paese e non solo quelle collegate alla tradizionale attività politica». Secondo Pellegrini, a Borgotaro in rappresentanza di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, «grazie a Cristiano Del Maestro sarà possibile attuare l’innovazione necessaria a dare il “la” a una rivoluzione che interesserà tutta la valle».



Dello stesso parere Davide Pattoneri del Comitato elettorale popolare, secondo cui è la persona giusta per garantire il cambiamento radicale. «L’obiettivo primario è aprire le porte del Comune ai cittadini, che in questi anni sono rimasti fuori. Cristiano rappresenta l’innovazione richiesta». Tuttavia, mentre lo schieramento ufficializzava la candidatura, non è mancata la nota di una parte del centrodestra locale, che ha annunciato che non sosterrà Del Maestro «per motivazioni legate al metodo con il quale è avvenuta la scelta - affermano l’ex sindaco di Valmozzola Gabriella Olari con Federico Rolandi di Forza Italia