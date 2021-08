Ubriachi alla guida: in 4 nei guai. E un 68enne aggredisce e rapina la turista che gli chiede indicazioni stradali

I Carabinieri della Compagnia di Borgotaro hanno incrementato le pattuglie ed il controllo del territorio durante la mattina di lunedì in occasione del mercato settimanale, che vede l’afflusso di centinaia di persone provenienti dalla Valtaro e dalla Valceno oltre che, in questo periodo, villeggianti ed emigrati ritornati nella terra d’origine per le ferie estive.

Il servizio, coordinato dal Comando Compagnia, è stato eseguito dai militari delle Stazioni di Borgotaro, Bedonia e Berceto e da quelli del Nucleo Radiomobile.

È stata anche utilizzata la Stazione Mobile dei Carabinieri, posta all’ingresso del mercato. La Stazione Mobile è un mezzo dell'Arma dei Carabinieri in cui vengono impiegati tre o più militari, di cui almeno un ufficiale di polizia giudiziaria, organizzato per acquisire le denunce sul posto, ed affianca le pattuglie a piedi. Con l’uso della Stazione Mobile l’Arma di Borgotaro ha voluto migliorare il servizio alla popolazione, potendo raggiungere i bisogni dei cittadini prima ancora che questi arrivino in Caserma, anche tenendo conto della presenza di numerosi villeggianti che non conoscono la dislocazione dei Comandi sul territorio e che possono usufruire del servizio svolto dalla Stazione Mobile con maggior facilità ed immediatezza.

Le numerose pattuglie sul territorio, invece, hanno effettuato posti di controllo per prevenire reati ed atti illeciti.

Durante i posti di controllo i militari hanno:

● denunciato per guida in stato di ebrezza alcoolica un 25enne fermato alla guida della propria autoa con un tasso alcolemico di grammi/litro 1,03. Gli è stata ritirata la patente di guida;

● denunciato per guida in stato di ebrezza alcoolica un 29enne fermato alla guida dell'auto con un tasso alcolemico di grammi/litro 1,15, con ritiro della patente di guida;

●denunciato per guida in stato di ebrezza alcoolica un 42enne fermato alla guida con un tasso alcolemico di grammi/litro 1,19, con ritiro della patente di guida;

● multato per 543 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente ed il ritiro della patente di guida un 44enne per guida in stato di ebrezza alcoolica: è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di grammi/litro 0,79;

●denunciato per rapina aggravata un 68enne. L'uomo aveva, in mattinata, aggredito fisicamente con un bastone una turista che, percorrendo un sentiero nel bosco, si era persa e si era avvicinata alla sua abitazione per chiedere informazioni sulla strada per tornare in paese. Il 68enne, oltre all’aggressione fisica, le ha strappato di mano il cellulare e se ne è impossessato. La donna, spaventata, è scappata via ed una volta raggiunto il paese ha chiesto aiuto alla pattuglia dell’Arma;

● effettuavano ulteriore 8 sanzioni per violazioni al codice della strada.