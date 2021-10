Borgotaro, trasferimento temporano dell'ambulatorio vaccinazioni covid

A Borgotaro l’ambulatorio vaccinale dell’Ausl si sposta temporaneamente all’Ospedale. Da sabato 9 ottobre e fino alla fine del mese, le immunizzazioni contro il coronavirus non verranno somministrate nella sede Avis, ma nei poliambulatori del “Santa Maria” in via Benefattori 12,al piano terra della struttura. Il provvisorio cambio di sede consentirà alcuni lavori di ammodernamento del centro di via Stradella, che dallo scorso febbraio è il riferimento per le vaccinazioni anti-covid19 del distretto Valli Taro e Ceno. Alla fine dei lavori, iniziati lo scorso 5 ottobre, e che una volta completati permetteranno un accesso più agevole anche ai cittadini con ridotta mobilità, l’attività vaccinale riprenderà regolarmente negli ambulatori Avis. L’ambulatorio temporaneo di via Benefattori sarà attivo fino alla fine del mese al sabato mattina, dalle 8.30 alle 14.30: a tutti i cittadini che hanno già prenotato in precedenza la prima dose o dovranno effettuare il richiamo, verrà comunicato lo spostamento di giorno e sede.

COME PRENOTARE

La campagna vaccinale continua; tutti i cittadini dai 12 anni su che non hanno ancora effettuato la prima dose, possono ottenere l’immunizzazione sia con accesso diretto (nella fascia oraria 9-12) che tramite prenotazione; quest’ultima modalità è consigliata, in quanto permette di evitare tempi di attesa. Prenotare la vaccinazione, per tutti i centri vaccinali di Parma e provincia, è molto semplice: si può fare telefonando al numero verde 800.608.062, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, agli sportelli uniciCUP dell’AUSL o farmacie che effettuano prenotazioni Cup e tramite servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’AppER Salute, il CupWeb.Il giorno della vaccinazione, i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi ed il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori.