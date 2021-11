Nascondeva la cocaina nella sua spazzola da parrucchiere: arrestato un 53enne a Varsi

Quando hanno fermato la sua auto per un controllo di routine, i carabinieri hanno subito notato la sua agitazione, la sua smania di ripartire in fretta e le sue contraddizioni di fronte a domande sempre più precise. Al puntato che il controllo non si è limitato ai soli documenti personali e di circolazione, ma anche alla vettura.

E' così che ieri intorno alle 16 sulla Fondovalle nella zona di Varsi i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgotaro e della Stazione carabinieri di Varsi hanno arrestato un 53enne originario di Genova ma residente nel capoluogo valtarese.

Tra le cose in auto c'era una spazzola, di quelle solitamente utilizzate dai parrucchieri, buttata sul sedile ancora nella sua confezione. no dei militari, tastando la parte in gomma, si è accorto che vi era qualcosa all’interno: un pacchetto di colore nero con 20 grammi di cocaina purissima che sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 2000 euro.

L'uomo incensurato, è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e posto ai domiciliari nella sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.