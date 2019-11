Per il November Porc di domenica aprono le stanze 'segrete' del Maestro a Villa Verdi

Un'occasione unica. Proprio in occasione della tappa del November Porc di Buseto. Gusto, quindi, ma anche musica, cultura e suggestioni legate ad uno dei personaggi più conosciuti della nostra terra: Giuseppe Verdi. In occasione del November Porc, domenica 24 novembre, c'è la possibilità di visitare Villa Verdi, la dimora dove il Maestro visse per più di 50 anni. Un luogo rimasto immutato come da suo volere e che conserva atmosfere e ricordi che consentono di rivivere lo spirito di chi lo ha abitato. E proprio domenica, per l'occasione, saranno aperte le cosiddette stanze "segrete". Solitamente non visitabili e aperte raramente. Oltre al solito percorso museale, verranno aggiunte al percorso di visita: il salotto rosso in cui Giuseppe Verdi riceveva i suoi più graditi ospiti, il salotto rosa: dove i commensali si riunivano prima di accedere alla sala da pranzo, la sala del biliardo, la biblioteca e la sala da pranzo. La durata della visita sarà 1 ora e 20 circa.

ORARI: INGRESSO:

mattino: 09:30 – 11:45 (ultima visita) esclusivamente con visita guidata 12,00€

pomeriggio: 14:30 – 17:00 (ultima visita) bambini fino a 11 anni gratis