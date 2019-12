Una donna in gravidanza è stata investita da un'auto intorno alle 18.30 a Busseto, in via Leoncavallo. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza dlela Pubblica di Busseto, che ha trasportato la donna all'ospedale in condizioni di media gravità.

