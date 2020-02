Busseto, assalto nella notte al Postamat

Assalto, nella notte, al Postamat dell'Ufficio postale della centralissima piazza Santa Maria a Busseto. Dopo il boato, che ha svegliato e spaventato numerosi residenti, banditi in fuga con diverse migliaia di euro. Indagano i carabinieri della compagnia di Fidenza. L'assessore Elisa Guareschi ha scritto sul suo profilo Facebook: "Ne parlavo proprio ieri sera,alla riunione sulla sicurezza a Roncole Verdi: Forze dell'ordine e Polizia Locale si fanno in quattro ogni giorno per proteggerci, ma lo Stato e il sistema giudiziario devono fare di più. Assicurarci ad esempio pene certe e scontate fino all'ultimo giorno, non rilasciare i criminali con facilità o per alcuni cavilli burocratici. E invece questo senso di impunità l'avvertiamo forte. Dopo poche ore dal termine della riunione, i Carabinieri intervenivano in P.zza Santa Maria a Busseto presso l'ufficio postale,dove hanno fatto saltare il bancomat. Ci auguriamo che il sistema di videosorveglianza che abbiamo installato e la grande professionalità dei Carabinieri e Polizia Locale possano individuare i colpevoli, e che la GIUSTIZIA FACCIA IL SUO CORSO SENZA SCONTI!"

