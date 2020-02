Il sindaco di Busseto: 'Morta una 89enne'

Il sindaco di Busseto ha reso noto con un comunicato stampa che ieri è deceduta al Maggiore una ottantanovenne residente a Busseto.

Tale decesso non è stato però ancora conteggiato dall'autorità sanitaria fra quelli dovuti al coronavirus. Questo il testo del comunicato:

Il Sindaco Giancarlo Contini, sentite le Autorità Sanitarie Competenti, comunica che una residente nel Comune di Busseto di 89 anni, risultata positiva al Coronavirus (covid-19), è deceduta ieri. Era ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove era arrivata sempre nella giornata di ieri. Un secondo cittadino di Busseto di 77 anni (e non 86 come erroneamente comunicato) rimane ricoverato in Rianimazione all’Ospedale Maggiore di Parma. Era risultato positivo al virus dopo l’esecuzione di un tampone-tac polmonare all’Ospedale di Vaio, dal quale poi l’altro ieri sera era stato trasferito all’ospedale di Parma. Resta ricoverato al reparto Malattie infettive del Maggiore, ma non in terapia intensiva, anche l’altro bussetano di 67 anni già risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi. L’Amministrazione Comunale di Busseto porge le più sentite condoglianze alla famiglia".