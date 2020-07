Fermato per la quarta volta senza assicurazione: auto confiscata dalla polizia locale

Con la ripresa della libera circolazione stradale gli operatori del Comando Associato di Busseto e Soragna hanno ricominciato ad effettuare i classici servizi di controllo del territorio rivolti al rispetto delle norme previste del Codice della Strada. Nel corso di uno di questi i poliziotti della Municipale hanno fermato un veicolo di proprietà di una “vecchia conoscenza”. La persona, infatti, era già stata controllata in altre 3 occasioni nei mesi scorsi e sanzionato per guida senza patente e senza assicurazione. Anche in questa occasione, la situazione è risultata gravemente irregolare: la stessa auto, infatti, era già stata posta sotto sequestro nel mese di gennaio per mancanza dell’assicurazione ed il veicolo, come previsto dalla Legge, gli era stato affidato in custodia con divieto di circolazione. L’automobilista, però, in spregio ad ogni regola e senza il minimo senso civico, ha pensato di eludere gli obblighi di custodia consentendo l’utilizzo del mezzo. Gli agenti di polizia locale bussetani lo hanno colto sul fatto, gli hanno contestato una sanzione da 1.988 euro ed hanno provveduto a confiscare l’auto che diverrà, stavolta, di proprietà dello Stato.

