Nuovo autovelox lungo il ponte sul Po “Giuseppe Verdi” che collega le province di Parma e Cremona nel tratto compreso tra Polesine Zibello, Roccabianca e San Daniele Po. Va a sostituire quello che, a fine aprile, era stato tagliato di notte da ignoti e gettato nella golena sottostante. L’impianto, ancora una volta, è stato installato dalla Provincia di Cremona, con limitazione della velocità fissata sempre a 30 km/h al fine di garantire la sicurezza del cantiere (e quindi dei lavoratori) che sta interessando il ponte. Sono anche state installate telecamere in ingresso ed uscita dal ponte. Da ricordare che, con il precedente autovelox, in un anno, e con la limitazione a 30 km/h, erano state inflitte (dalla polizia provinciale di Cremona) sanzioni per oltre 2 milioni di euro.

p.p.