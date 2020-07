Il crocifisso di Don Camillo da domenica a portata di turista

Domenica alle 11.30, verrà ufficialmente inaugurato a Busseto un tabellone che informerà della presenza, all'interno della chiesa Collegiata di San Bartolomeo, del crocifisso originale preso a modello per il Cristo parlante nella fortunatissima serie di film incentrati sui personaggi di Don Camillo e Peppone. Si tratta di un nuovo tassello da inserire nell'articolato mosaico voluto dalla regione Emilia-Romagna per la promozione del cineturismo; ecco spiegato il motivo per cui, alla presentazione di domenica, saranno presenti i sindaci della Bassa già membri del Comitato Guareschi nato nel 2018.

«Per noi della Bassa, forse più che per altri - precisa Giancarlo Contini sindaco di Busseto - Giovannino Guareschi non è il padre di un prete e di un sindaco che si vogliono rompere la testa a vicenda, sì anche di quelli, ma soprattutto di due figli di questa terra che in ogni circostanza, tanto più nelle difficoltà, sanno riconoscere nell'altro il valore, il rispetto, il lavoro, l’onestà, la verità di una amicizia».

Aggiunge l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Marzia Marchesi: «Si è creata una forte sinergia tra Busseto, la Regione Emilia-Romagna, Destinazione Turistica Emilia, i sindaci del Comitato Guareschi e soprattutto con Alberto Guareschi, custode del prezioso archivio di Roncole»

In occasione della presentazione del tabellone saranno anche annunciate le date del Busseto Festival Guareschi 2020, che si svilupperà in quattro appuntamenti nella splendida cornice del Teatro Verdi (sabato 7,14, 21,28 Novembre) più la mostra "Guareschi a tavola" dal 7 novembre all'8 dicembre nella sala dell'Accademia in Rocca Pallavicino. Anche quest'anno sono attesi ospiti illustri a commentare il mondo attorno a Guareschi: dall'onorevole Fausto Bertinotti, a Monsignor Luigi Negri, da Alessandro Sallusti (direttore de Il Giornale) a Michele Brambilla (direttore de Il Resto del Carlino). p.p.