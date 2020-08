Cinema d'estate a Busseto: grande schermo allo stadio Cavagna

Il grande cinema arriva a Busseto: dal prossimo 22 agosto, per 8 serate, lo stadio "Cavagna" si trasformerà in un'arena estiva: fino al 6 settembre verranno proiettati capolavori del grande schermo, seguendo le disposizioni di prevenzione del contagio da Covid-19. La rassegna è organizzata dalla ProLoco con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Busseto. "Abbiamo portato all'attenzione del Consiglio d’Amministrazione, un'idea dell'assessore Stefano Capelli - spiega il presidente della pro-loco Manuel Comati - grazie alla quale i cittadini di Busseto potranno godere di serate all'aperto con capolavori del grande cinema italiano ed internazionale".

"In questi mesi in cui tutti stiamo vivendo un momento di straordinaria gravità, sono state purtroppo tante le manifestazioni e le iniziative annullate a causa dell'impossibilità, soprattutto da parte delle nostre associazioni, di proseguire la propria attività a causa delle limitazioni imposte dai decreti governativi. Come Amministrazione - afferma l'as-sessore Stefano Capelli - vorremmo infondere ad ogni cittadino fiducia, energia ed entu-siasmo, collaborando energicamente alla riprogrammazione, non appena questo sarà possibile".

"In quest'ottica, l’idea del cinema all’aperto, proposta e favorevolmente accolta dalla proloco, che ringrazio, rappresenta un momento convivale per ripartire tutti insieme come comunità, per dare un segno di vita in un momento difficile", prosegue.

Durante i mesi del lockdown la gente ha continuato a guardare film e materiale cine-matografico, ma (ovviamente) a casa o in streaming: “Ci è mancato il rapporto diretto con il pubblico e ora vogliamo puntare a ricostruire la partecipazione e la condivisione tipica dello spettacolo; il cinema all’aperto è sicuramente un’iniziativa che ci porta in questa direzione”, conclude l'assessore.

L'iniziativa, gratuita e indirizzata a tutte le fasce d’età, si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli dell'emergenza sanitaria che verranno emanati dalle autorità competenti, concepita in modo da garantire la totale sicurezza per gli spettatori in ogni fase dell'evento. "Iniziamo il 22 agosto con la proiezione di Iron Man, per poi proseguire la serata successiva con L'Era Glaciale. Lunedì 24 - spiega Comati - sarà la volta di un grande classico 'Il ritorno di Don Camillo". La rassegna proseguirà sabato 29 con "Avatar" e do-menica 30 con "Alvin Superstar"; mercoledi 2 settembre sarà proiettato "The Warriors". La conclusione nel weekend del 5 e 6 settembre con "Il diavolo veste Prada" e "Sister-Act". "Invitiamo i bussetani - conclude Comati - a partecipare numerosi al Cinema all'Aperto, con l'auspicio che l'iniziativa diventi un appuntamento stabile per l'estate bussetana. All'ingresso e all'uscita, nel rispetto delle regole, è obbligatorio l'uso della mascherina".