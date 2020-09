Drammatico incidente mortale a San Rocco di Busseto oggi nel primo pomeriggio intorno alle 14. Un 40enne di Fidenza stava percorrendo strada Bianca quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua autovettura finendo fuori strada e ribaltandosi più volte. Sul.posto sono arrivai i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118 che non hanno potuto fare altre che constatare la morte dell'automobilista.

