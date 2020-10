Infortunio sul lavoro, questa mattina, a Sant’Agata Verdi. Un uomo di origine tunisina, residente a Busseto, è stato colpito dalla benna di un mezzo escavatore. L’uomo, in gravi condizioni (ma non sarebbe in pericolo di vita) è ora ricoverato a Piacenza, in ospedale, dove è stato trasportato dai mezzi inviati dal 118. Sul posto anche i carabinieri di Villanova sull’Arda e i tecnici della medicina del Lavoro.

